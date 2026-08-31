Pogacar nach Vuelta-Unfall erfolgreich operiert

„Sobald er dazu in der Lage ist, wird Tadej nach Hause reisen, um dort unter der Aufsicht des medizinischen Teams mit seiner Genesung und Rehabilitation zu beginnen“, erklärte Teamarzt Rotunno. „Natürlich wäre es nicht leicht, sich bis zur WM zu erholen“, hatte Teamchef Mauro Gianetti bereits vor dem Eingriff betont. Ein Knochenbruch wie jener von Pogacar heilt üblicherweise in sechs Wochen, im Radsport gab es aber auch schon schnellere Comebacks.