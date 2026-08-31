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Louis und Bruno

Zwei Salzburg-Spieler sind auf den Hund gekommen

Sport
31.08.2026 21:00
Nikolas Veratschnig mit Freundin Sarah und Hund Bruno.
Nikolas Veratschnig mit Freundin Sarah und Hund Bruno.(Bild: Sarah Dohr)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Woche für Woche gehen sie beinhart in jeden Zweikampf. Sie reiben sich für die Mannschaft auf und geben alles für den Teamerfolg. Zuhause präsentieren sich die beiden RB-Salzburg-Akteure Yorbe Vertessen und Nikolas Veratschnig hingegen von ihrer sanften Seite. 

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Das Bullen-Duo ist vor wenigen Wochen auf den Hund gekommen. Vertessen ist mit Freundin Raja stolzer Besitzer von Dackel Louis.

Der 25-jährige Offensivallrounder ist ein wahrer Hundefreund und verriet der „Krone“: „Meine Familie hat zuhause in Belgien sogar vier Hunde. Für mich gehört das also quasi dazu.“

Beste Freunde: Yorbe Vertessens Louis und Nikolas Veratschnigs Bruno.
Beste Freunde: Yorbe Vertessens Louis und Nikolas Veratschnigs Bruno.(Bild: Vertessen)

Veratschnig und Freundin Sarah teilen ihr Heim mit Hund Bruno. Der Maltipoo hält die beiden ganz schön auf Trap, wenngleich der Bullen-Kapitän Glück hat: „Für mich ist es toll, weil er in der Nacht durchschläft.“

Das Beste daran: Louis und Bruno sind die besten Freunde. Während die beiden Kicker auf Reisen oder im Training sind, treffen sich ihre Freundinnen mit den Fellnasen regelmäßig zum Spielen.

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