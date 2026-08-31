Zwei Salzburg-Spieler sind auf den Hund gekommen

Woche für Woche gehen sie beinhart in jeden Zweikampf. Sie reiben sich für die Mannschaft auf und geben alles für den Teamerfolg. Zuhause präsentieren sich die beiden RB-Salzburg-Akteure Yorbe Vertessen und Nikolas Veratschnig hingegen von ihrer sanften Seite.
Das Bullen-Duo ist vor wenigen Wochen auf den Hund gekommen. Vertessen ist mit Freundin Raja stolzer Besitzer von Dackel Louis.
Der 25-jährige Offensivallrounder ist ein wahrer Hundefreund und verriet der „Krone“: „Meine Familie hat zuhause in Belgien sogar vier Hunde. Für mich gehört das also quasi dazu.“
Veratschnig und Freundin Sarah teilen ihr Heim mit Hund Bruno. Der Maltipoo hält die beiden ganz schön auf Trap, wenngleich der Bullen-Kapitän Glück hat: „Für mich ist es toll, weil er in der Nacht durchschläft.“
Das Beste daran: Louis und Bruno sind die besten Freunde. Während die beiden Kicker auf Reisen oder im Training sind, treffen sich ihre Freundinnen mit den Fellnasen regelmäßig zum Spielen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.