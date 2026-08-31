Rapid beendet Sturm-Serie, Bayern mit Megastart!

Nach dem Ausscheiden im Conference-League-Play-off hat Rapid mit dem Sieg über Sturm Graz die richtige Antwort gezeigt. Für die Grazer war es nach 17 Ligaspielen die erste Niederlage. Wieder zurück beim LASK ist Sasa Kalajdzic. Der ÖFB-Teamkicker entschied sich für die Kühbauer-Truppe und gegen ein Angebot aus einer Top-5-Liga. Das alles und noch mehr gibt es im „sportkrone-Inside“ Podcast mit Stefan Maierhofer, Tom Steiger und Marco Cornelius