Vom WAC zur WM – und in die Champions League

Eineinhalb Jahre war Alessandro Schöpf der Antreiber im Mittelfeld des WAC, schaffte es als Spieler der Wolfsberger mit dem ÖFB-Team sogar zur WM in den USA. In 42 Pflichtpartien verbuchte er sieben Tore und sechs Assists. Am heutigen Dienstag kehrt er mit dem LASK erstmals als Gegner ins Lavanttal zurück. „Ich freue mich darauf, einige Gesichter wiederzusehen. Ich hatte dort eine tolle Zeit“, betont Alessandro, der zuletzt beim 3:0-Sieg gegen Altach starten durfte.