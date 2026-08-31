Vom WAC zur WM – und in die Champions League

In 42 Pflichtspielen für den WAC verbuchte Alessandro Schöpf 13 Scorerpunkte, war stets eine große Stütze. Am Dienstag (19.30 Uhr) kommt er im Bundesliga-Duell erstmals als LASK-Spieler zurück ins Lavanttal. „Ich hatte dort eine tolle Zeit“, meint der 35-fache Teamspieler, der sich aufs Champions-League-Duell mit Real Madrid freut: „Davon träumt man als Kind!“
Eineinhalb Jahre war Alessandro Schöpf der Antreiber im Mittelfeld des WAC, schaffte es als Spieler der Wolfsberger mit dem ÖFB-Team sogar zur WM in den USA. In 42 Pflichtpartien verbuchte er sieben Tore und sechs Assists. Am heutigen Dienstag kehrt er mit dem LASK erstmals als Gegner ins Lavanttal zurück. „Ich freue mich darauf, einige Gesichter wiederzusehen. Ich hatte dort eine tolle Zeit“, betont Alessandro, der zuletzt beim 3:0-Sieg gegen Altach starten durfte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.