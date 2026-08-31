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Schöpf kehrt zurück

Vom WAC zur WM – und in die Champions League

Fußball National
31.08.2026 20:57
Zwei Ex-WAC-Kicker bejubelten mit LASK den Einzug in die Champions League: Alessandro Schöpf ...
Zwei Ex-WAC-Kicker bejubelten mit LASK den Einzug in die Champions League: Alessandro Schöpf (li.) und Florian Flecker.(Bild: LASK)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

In 42 Pflichtspielen für den WAC verbuchte Alessandro Schöpf 13 Scorerpunkte, war stets eine große Stütze. Am Dienstag (19.30 Uhr) kommt er im Bundesliga-Duell erstmals als LASK-Spieler zurück ins Lavanttal. „Ich hatte dort eine tolle Zeit“, meint der 35-fache Teamspieler, der sich aufs Champions-League-Duell mit Real Madrid freut: „Davon träumt man als Kind!“ 

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Eineinhalb Jahre war Alessandro Schöpf der Antreiber im Mittelfeld des WAC, schaffte es als Spieler der Wolfsberger mit dem ÖFB-Team sogar zur WM in den USA. In 42 Pflichtpartien verbuchte er sieben Tore und sechs Assists. Am heutigen Dienstag kehrt er mit dem LASK erstmals als Gegner ins Lavanttal zurück. „Ich freue mich darauf, einige Gesichter wiederzusehen. Ich hatte dort eine tolle Zeit“, betont Alessandro, der zuletzt beim 3:0-Sieg gegen Altach starten durfte.

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