Schopp: „Brauchen noch Spieler für die Breite“

Wird der TSV Hartberg noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv? Trainer Markus Schopp wolle „überlegt agieren“, brauche jedoch „schon noch ein bisschen was in der Breite“, wie er im Interview mit „Sky“ mitteilte.
Markus Schopp (Hartberg-Trainer): „Ich bin mit der Leistung über die ganzen 90 Minuten total zufrieden. Wir haben uns ein bisschen zu leicht die Tore machen lassen, aber immer gute Antworten gehabt, speziell in der Druckphase von Ried. Als Antwort auf das 2:2 das 3:2 zu machen und das dann gekonnt über die Zeit zu bringen, war stark. Wie sich ein paar Spieler entwickeln, ist die Frage, wie viel wir noch machen müssen. Wir haben auch noch ein paar auf der Bank, die einen Trainingsrückstand haben, die auf ihre Möglichkeit warten. Wir wollen überlegt agieren, wenn wir noch jemanden holen. Wir brauchen aber schon noch ein bisschen was in der Breite.“
Mario Despotovic (Ried-Trainer): „Es war ein schwieriges Spiel. In der zweiten Hälfte waren wir besser im Spiel als in der ersten Hälfte. Wir müssen mehr machen aus unseren Ballgewinn-Situationen und stabiler stehen. Es ist natürlich enttäuschend, weil wir uns für das Spiel mehr vorgenommen haben. Es war mehr drinnen im Spiel. Wir hätten die Aktionen besser zu Ende spielen und vorne mehr Gefahr kreieren können. Es war ein Match auf Augenhöhe. Die Tagesform kann da entscheidend sein, ob es zu unseren Gunsten oder ihren ausgeht, was heute der Fall war. Wir befinden uns in einem Prozess, wollen uns diese Saison stabilisieren, es war doch ein Umbruch im Verein.“
Marco Hoffmann (Hartberg-Doppel-Torschütze): „Es ist ein enorm wichtiger Sieg nach dem schwierigen Start, den wir gehabt haben. Letzte Woche der Sieg, heute der erste Heimsieg, ich bin irrsinnig glücklich. Es war ein Auf und Ab, mit Führung und Ausgleich. Wir haben den Gegner phasenweise super im Griff gehabt, haben sich dann aber ein bisschen zu weit hinten reindrücken lassen. Es freut mich irrsinnig, dass ich der Mannschaft mit meinen Toren helfen konnte. Das tut gut. Der 5. Platz ist nur eine Momentaufnahme, freut uns, aber nächste Woche heißt es, im Cup den Sieg zu bestätigen und dann immer weiter.“
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