Schopp: „Brauchen noch Spieler für die Breite“

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): „Ich bin mit der Leistung über die ganzen 90 Minuten total zufrieden. Wir haben uns ein bisschen zu leicht die Tore machen lassen, aber immer gute Antworten gehabt, speziell in der Druckphase von Ried. Als Antwort auf das 2:2 das 3:2 zu machen und das dann gekonnt über die Zeit zu bringen, war stark. Wie sich ein paar Spieler entwickeln, ist die Frage, wie viel wir noch machen müssen. Wir haben auch noch ein paar auf der Bank, die einen Trainingsrückstand haben, die auf ihre Möglichkeit warten. Wir wollen überlegt agieren, wenn wir noch jemanden holen. Wir brauchen aber schon noch ein bisschen was in der Breite.“