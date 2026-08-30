Unfall mit motorisiertem Dreirad: Zwei Verletzte

Um 13.15 Uhr lenkte der 59-jährige Niederösterreicher sein dreirädriges Kleinkraftrad auf der Katschberg Straße in Richtung Seeboden – am Sozius sein 37-jähriger Sohn. Doch dann kam es zum Unglück. „In einer langgezogenen Linkskurve, touchierte das Fahrzeug vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, rechts den Randstein und die Leitplanke und kam anschließend ins Schleudern“, beschreibt die Polizei den Unfallhergang.