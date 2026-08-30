Unfall mit motorisiertem Dreirad: Zwei Verletzte

Eine Ausfahrt mit einem dreirädrigen Kleinkraftrad bei Seeboden in Kärnten endete für zwei Niederösterreicher (59 und 37 Jahre) fatal. Das Fahrzeug kam ins Schleudern – beide Männer wurden verletzt.
Um 13.15 Uhr lenkte der 59-jährige Niederösterreicher sein dreirädriges Kleinkraftrad auf der Katschberg Straße in Richtung Seeboden – am Sozius sein 37-jähriger Sohn. Doch dann kam es zum Unglück. „In einer langgezogenen Linkskurve, touchierte das Fahrzeug vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, rechts den Randstein und die Leitplanke und kam anschließend ins Schleudern“, beschreibt die Polizei den Unfallhergang.
Männer wurden auf Straße geschleudert
Die Männer wurden gut 70 Meter entlang der Leitschiene geschliffen – der Lenker verlor dabei sogar seinen Sturzhelm. „Kurz vor dem Stillstand des Kleinkraftrades fielen beide Männer von diesem und kamen auf der Fahrbahn zum Liegen“, so die Polizei.
Beide wurden dabei verletzt – der Vater leider schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden. Der 37-jährige Sohn wurde von der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau transportiert.
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