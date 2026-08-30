Heiratsantrag auf der Ziellinie nach Radmarathon

Auf Bestzeit folgte prompt Heiratsantrag

Der Wahl-Stubaier drückte bei seinem dritten Triumph die Bestzeit um fast 18 (!) Minuten auf 6:29:21 Stunden. Burke nutzte den Moment für einen Heiratsantrag: „Ich habe das seit Feber geplant, ich wollte diesen Sieg für meine Melanie holen. Jetzt stehe ich als dreifacher Sieger da mit Rekordzeit in Sölden. Das ist der beste Tag meines Lebens.“