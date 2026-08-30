Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ötztaler“ romantisch

Heiratsantrag auf der Ziellinie nach Radmarathon

Tirol
30.08.2026 20:00
Der Wahl-Stubaier Jack Burke überraschte nach seinem Sieg beim Ötztaler Radmarathon Freundin ...
Der Wahl-Stubaier Jack Burke überraschte nach seinem Sieg beim Ötztaler Radmarathon Freundin Melanie mit einem Heiratsantrag.(Bild: EXPA/ Johann Groder)
Porträt von Norbert Niederacher
Von Norbert Niederacher

4271 Radsportler aus 38 Ländern stellten sich der Vier-Pässe-Fahrt. Janine Meyer und Jack Burke gewannen den „Ötztaler“ in Rekordzeit. Auf der Zillinie wurde es dann noch ganz besonders romantisch. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Ötztaler Radmarathon ist längst mehr als ein Touristik-Rennen. 4271 Menschen aus 38 Nationen standen um 6.15 Uhr in Sölden am Start, um den Mythos der Vier-Pässe-Fahrt über Kühtai, Brenner, Jaufen und Timmelsjoch zu erleben.

Nach 227 Kilometern und 5500 Höhenmetern hatte jeder Teilnehmer eine bewegende Geschichte zu erzählen. Am Sonntag rührte aber vor allem Sieger Jack Burke die Zuschauer zu Tränen.

Mehr als 25.000 Radsportler hatten sich um einen Platz beworben, 4271 durften sich am Sonntag ...
Mehr als 25.000 Radsportler hatten sich um einen Platz beworben, 4271 durften sich am Sonntag den Traum vom „Ötztaler“ erfüllen.(Bild: Ötztal Tourismus)

Auf Bestzeit folgte prompt Heiratsantrag
Der Wahl-Stubaier drückte bei seinem dritten Triumph die Bestzeit um fast 18 (!) Minuten auf 6:29:21 Stunden. Burke nutzte den Moment für einen Heiratsantrag: „Ich habe das seit Feber geplant, ich wollte diesen Sieg für meine Melanie holen. Jetzt stehe ich als dreifacher Sieger da mit Rekordzeit in Sölden. Das ist der beste Tag meines Lebens.“

Im Vorjahr war der gebürtige Kanadier nach einer Attacke am Timmelsjoch noch eingegangen, der Imster Daniel Federspiel erfüllte sich damals den Traum vom Ötztaler-Sieg.

Zitat Icon

Jack war eine Nummer zu stark. Am Timmelsjoch kam ich ihm gefährlich nahe, aber dann hatte ich nichts mehr im Tank.

Daniel Federspiel

Jawort die schönste Prämie
Diesmal hielt Burke trotz leichtem Übergepäck in Form eines Verlobungsrings durch, das Jawort von Freundin Melanie war im Ziel die schönste Prämie.

Vorjahressieger Federspiel durfte sich beim ersten „Ötztaler“ als Jung-Papa immerhin über Platz zwei freuen: „Jack war eine Nummer zu stark. Am Timmelsjoch kam ich ihm gefährlich nahe, aber dann hatte ich nichts mehr im Tank.“

Meyer ließ sich durch Sturz nicht stoppen
Einen Ex-Rodler hätten nicht viele auf Rang drei erwartet. Der Ötztaler Miguel Brugger hatte aber schon mit seinem Sieg beim SuperGiroDolomiti gezeigt, dass er auch auf zwei Rädern sehr schnell unterwegs ist.

Bei den Frauen ließ sich Janine Meyer von einem Sturz in Innsbruck nicht stoppen. Die Deutsche verbesserte beim vierten Sieg den Streckenrekord um sieben Minuten: „Es glaubt mir keiner, aber ich schaue von Berg zu Berg und nicht auf die Zeit.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
30.08.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
158.411 mal gelesen
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Österreich
Führerschein: Das ändert sich ab dem 1. September
127.967 mal gelesen
Änderungen kommen auf die Führerscheinbesitzer zu. 
Kärnten
Jacht von WAC-Boss Riegler vor Triest gesunken!
91.478 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bange Momente für WAC-Präsident Dietmar Riegler und seine Waltraud – seine Jacht ging vor Triest ...
Katia Wagner
„Eine Schande!“ Kanzler Stocker geht auf Kickl los
2722 mal kommentiert
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker in „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“.
Außenpolitik
Nein! Isländer erteilen Brüssel eiskalte Abfuhr
1489 mal kommentiert
Befürworter der Gespräche argumentierten, eine Mitgliedschaft könne die hohen Zinsen im Land ...
Innenpolitik
Kopftuchverbot: Gegner laden zu Boykott-Seminaren
1371 mal kommentiert
Den Schulen steht ein heißer Herbst bevor.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf