Stelzer fordert „endlich“ Sozialhilfereform ein

Oberösterreich kürzt bei fehlendem Bemühen

Eine erste Zwischenbilanz in Oberösterreich bestätigt aus Sicht Stelzers den eingeschlagenen Weg: Im Vergleichszeitraum sank die Zahl der Sozialhilfebezieher in Oberösterreich von 7660 auf 7279 Personen – ein Rückgang um rund fünf Prozent. Bei den arbeitsfähigen Sozialhilfebeziehern ging die Zahl von 2916 auf 2693 und damit um rund 7,7 Prozent zurück.