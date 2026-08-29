E-Bike-Lenker (86) stirbt bei Crash auf Kreuzung

Ein tragisches Ende nahm am Samstag ein Radausflug für einen Innviertler Pensionisten. Der Mann soll mit seinem E-Bike, offenbar ohne auf den Querverkehr zu achten, bei Reichersberg (OÖ) in eine Kreuzung eingefahren sein. Ein junger Autolenker konnte nicht mehr ausweichen und rammte den 86-Jährigen. Dieser erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Ein 19-Jähriger aus Ort im Innkreis war am Samstag gegen 11.50 Uhr mit seinem Auto auf der L 522 kommend in Richtung Antiesenhofen unterwegs. Im Ortschaftsbereich Hübing (Gemeinde Reichersberg) kam es zur Kollision mit einem 86-jährigen E-Bike-Lenker aus Lambrechten.
Der Pensionst wollte laut Augenzeugen die L 522 geradeaus in Richtung Münsteuer queren, er soll dabei das Verkehrszeichen „Vorrang geben“ übersehen haben.
Kein Alkohol im Spiel
Der Radfahrer wurde vom Auto erfasst und in das angrenzende Feld geschleudert. Trotz Reanimationsversuchen erlag er noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Autolenker – er hatte einen Blutalkoholwert von 0,0 Promille – blieb unverletzt. Ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes musste angefordert werden.
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