E-Bike-Lenker (86) stirbt bei Crash auf Kreuzung

Ein tragisches Ende nahm am Samstag ein Radausflug für einen Innviertler Pensionisten. Der Mann soll mit seinem E-Bike, offenbar ohne auf den Querverkehr zu achten, bei Reichersberg (OÖ) in eine Kreuzung eingefahren sein. Ein junger Autolenker konnte nicht mehr ausweichen und rammte den 86-Jährigen. Dieser erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.