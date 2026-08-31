Kärntner fahren immer mehr auf die Bahn ab

Vorteile auf der Schiene

Genau diese Veränderung zeigt sich auch beim diesjährigen Bahntest des Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Zwei Drittel der Kärntner Fahrgäste nutzen vermehrt das Angebot auf Schiene, während sie früher die jeweilige Strecke mit dem Auto zurückgelegt haben. Und der Umstieg auf die Bahn bringt gleich mehrere Vorteile mit sich: „Weniger Staus, weniger Abgase, weniger Unfälle und dort, wo es gute öffentliche Verkehrsverbindungen gibt, sind die Mobilitätskosten für Haushalte niedriger“, erklärt VCÖ-Experte Michael Schwendinger.