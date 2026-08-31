Melanie Griffith macht Detox-Kur am Wörthersee

Ein waschechter Hollywoodstar zu Gast in Österreich! Melanie Griffith hat in einem Detox-Ressort am Wörthersee eingecheckt.
Die 69-Jährige wurde von der „Bild“-Zeitung bei einer Rauchpause an einem Kiosk erwischt. Ganz entspannt gönnte sich Griffith dort eine kleine Auszeit von ihrer Detox-Kur, plauderte mit zwei Fans und zeigte sogar Fotos auf ihrem Handy her.
„Das bin ich mit Antonio“, erklärte die Schauspielerin demnach beim Blick auf einen Schnappschuss mit ihrem Ex, Antonio Banderas.
Kaulitz plauderte über „große Hollywood-Diva“
Griffith ist längst nicht der einzige Promi, der am Wörthersee schon eine Detox-Kur machte. Erst kürzlich checkte Bill Kaulitz in Kärnten ein – und plauderte danach in seinem Podcast „Kaulitz Hills“ über eine „große Hollywood-Diva“, die er während seines Aufenthaltes kennengelernt habe.
Auf TikTok teilte Bill Kaulitz Eindrücke seines Detox-Aufenthalts am Wörthersee – zu sehen hier:
„Und dann sitzt da dieser Superstar bei Inge unterm Schirm. Sie ist eine Kettenraucherin, sie steht auf in der Nacht um eins, um drei, um fünf und um sieben zum Rauchen“, plauderte Bill weiter aus. Wer der Promi ist, den der Tokio-Hotel-Star am Wörthersee getroffen hat, das verriet er nicht.
Wie lange Melanie Griffith noch in Kärnten bleibt, das ist übrigens nicht bekannt.
Melanie Griffith ist die Tochter von Hollywoodstar Tipi Hedren und war unter anderem mit Don Johnson sowie Antonio Banderas verheiratet. Aus der Ehe mit dem „Miami Vice“-Star stammt Tochter Dakota Johnson, die ebenfalls in Hollywood Karriere macht.
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