Melanie Griffith macht Detox-Kur am Wörthersee

„Und dann sitzt da dieser Superstar bei Inge unterm Schirm. Sie ist eine Kettenraucherin, sie steht auf in der Nacht um eins, um drei, um fünf und um sieben zum Rauchen“, plauderte Bill weiter aus. Wer der Promi ist, den der Tokio-Hotel-Star am Wörthersee getroffen hat, das verriet er nicht.