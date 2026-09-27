Fischsterben: „Wer zerstört, der muss auch zahlen“

Zwischenbericht und Forderungen

Auch die beschuldigte Firma habe laut Staatsanwalt Markus Kitz, „eine gerichtliche Beweisaufnahme beantragt“. Die Ermittlungen zur Ursache des Störfalls laufen. Doch dem Verein, der sich seit Jahren für die Renaturierung und Verbesserung von Fließ- und Stillgewässern in Kärnten einsetzt, dauert das zu lange.