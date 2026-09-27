Routiniers fehlen, Torhüter-Entscheidung gefallen?

Der 23-Mann-Kader, den ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick an die UEFA übermittelt hat, sorgt durchaus für einige Überraschungen. Denn neben dem angeschlagenen Michael Gregoritsch fehlen zwei weitere Leistungsträger. Den Kampf um die Torhüterposition dürfte hingegen Salzburg-Goalie Christian Zawieschitzky für sich entschieden haben.
Denn der Salzburg-Youngster steht im 23-Mann-Kader, den Rangnick vor dem Nations-League-Match gegen den Kosovo (ab 18 Uhr hier im Liveticker) übermittelt hat. LASK-Torhüter Lukas Jungwirth hingegen scheint dort nicht auf.
Nachdem der Teamchef gestern bereits angekündigt hatte, dass Alexander Schlager eine Pause erhalten und er einem der beiden Youngsters eine Chance geben wird, dürfte heute Zawieschitzky sein ÖFB-Debüt geben. Endgültige Klarheit wird aber erst die Aufstellung bringen.
Torschütze muss zuschauen
Der gemeldete Kader birgt zudem weitere Überraschungen. Denn neben dem angeschlagenen Michael Gregoritsch müssen auch die beiden Routiniers Phillipp Mwene – glänzte gegen Israel noch als Torschütze – und Philipp Lienhart zuschauen.
Sie finden sich dieses Mal nicht im Kader, dafür rücken Schalke-Kicker Maximilian Wöber sowie Austria-Youngster Vasilije Markovic und Felix Bacher (Lyon) nach.
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