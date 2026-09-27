Streit in Villach: Mann mit Messer verletzt

In der Villacher Innenstadt ist es Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen: Dabei hat einer ein Messer gezückt und einen 42-Jährigen verletzt.
Die beiden Männer waren Samstagabend gegen halb zehn Uhr abends im Bereich der Villacher Stadtbrücke in Streit geraten. Dabei dürfte ein 43-Jähriger ein Messer gezückt und seinen Kontrahenten (42) damit verletzt haben.
Mehrere Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und auch gesehen, wie der Angreifer vom Tatort geflohen ist. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann aber im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden.
Das Opfer wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.
Ein Alkotest bei dem 43-Jährigen ergab eine schwere Alkoholisierung. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert, wo er heute im Laufe des Tages einvernommen werden soll.
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