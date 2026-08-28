Tractive-Chefs starten nach Millionen-Verkauf neu

Vier Investments bereits fixiert

Die ehemalige Führungsriege von Tractive rund um Hurnaus – insgesamt 19 Personen – startet jetzt jedenfalls ein neues Projekt und gründete eine neue GmbH: das Investmentnetzwerk Traxit. Dort liegt nun ein Kapital von einer bis fünf Millionen Euro bereit, dass die ehemaligen Tractive-Chefs in andere junge Unternehmen investieren wollen. Gleichzeitig sollen die Jung-Unternehmer mit Know-How und Beratungen unterstützt werden. Zwischen 50.000 und 150.000 Euro will Traxit pro Unternehmen investieren. Vier solcher Deals sind bereits fixiert, eines der Investments geht nach Oberösterreich.