Nach 183 km/h folgte ein Antrag voller Adrenalin

„Die Eindrücke waren unglaublich, aber es war auch unglaublich herausfordernd“, sagt Thomas „Uccio“ Altendorfer nach seinem ersten Antritt auf der legendären Isel of Man. Im Rahmen des Manx Grand Prix absolvierte der Waldinger auf der Insel in der Irischen See in den letzten eineinhalb Wochen mehrere Trainings- und schlussendlich nach erfolgreicher Quali zwei Rennläufe.