Schafe bleiben weiter unter Behördenaufsicht

Die schier endlose Geschichte um 49 abgenommene Schafe in Steinerkirchen/T. ist um das nächste Kapitel reicher. Nachdem das Landesverwaltungsgericht OÖ die Aktion als rechtswidrig eingestuft hatte, sollten die Tiere von der Pfotenhilfe Lochen am kommenden Montag zurück in den Stall kommen. „Wir haben dreimal bei der Bezirkshauptmannschaft urgiert, da es keine Rechtsgrundlage gibt, meinem Mandanten die Tiere vorzuenthalten“, sagt Jurist Benjamin Biberhofer, der Bauer Roland Sch. (41) vertritt. Der Revisionsantrag der Behörde hatte nämlich keine aufschiebende Wirkung. Doch nun kam kurzfristig eine Gerichtsentscheidung, dass dem Antrag auf aufschiebender Wirkung doch stattgegeben wurde. Die Schafe bleiben, wo sie sind.