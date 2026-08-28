Vergewaltigte Trans-Frau von Spitälern abgewiesen

Politische Reaktion

Die Linzer Frauenstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) reagiert auf den aktuellen Fall: „Dass sich so ein Vorfall nun wiederholt, ist unfassbar. Erneut wurde eine Person, der Schlimmes zugestoßen ist, die betäubt und vergewaltigt worden ist, im Stich gelassen.“ Wie schlimm es sein muss, wenn man nach einer brutalen Gewalttat auch noch so ein Martyrium durchmachen muss, ist unvorstellbar. „Es darf hier jetzt nicht zur Tagesordnung übergegangen werden. Die Krankenhäuser haben dafür Sorge zu tragen, dass unter keinen Umständen auch nur noch eine weitere Person nach einer Vergewaltigung von einem Krankenhaus weggeschickt wird und alle Menschen, denen so etwas Schreckliches widerfährt, umgehend die nötige Behandlung bekommen“, so Schobesberger.