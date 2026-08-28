Chemiefirma hat nach Riesen-Pleite Käufer gefunden

Offizielle Übergabe im Herbst

Am Freitag wurde der Kaufvertrag unterzeichnet, zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Die offizielle Übergabe des Unternehmens an die neue Esim ist für den Herbst geplant – bis dahin sollen noch offene regulatorische Fragen geklärt sein. „Wir übernehmen gemeinsam Verantwortung für einen österreichischen Industriestandort mit ausgezeichnetem technischem Know-How, erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und langjährigen Kundenbeziehungen“, heißt es in einer Stellungnahme der neuen Eigentümer gegenüber der „Krone“.