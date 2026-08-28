Väteranteil in der Karenz bleibt weiter niedrig

Trotz steigender Väterbeteiligung bleibt Kinderbetreuung in Oberösterreich weiterhin überwiegend Frauensache. Das Wiedereinstiegsmonitoring 2026 zeigt zwar einen Anstieg des Männeranteils in Kinderauszeit von 5,7 Prozent im Jahr 2006 auf 13,3 Prozent im Jahr 2023. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass noch immer fast neun von zehn Frauen (86,7 Prozent) die Hauptverantwortung für die unbezahlte Sorgearbeit übernehmen und dafür Erwerbsunterbrechungen in Kauf nehmen.