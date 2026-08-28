Andere gehen in Pension, er startet mit 64 durch

„Es soll eine Seele haben“

Das unterscheidet sich bewusst von der Welt der großen Optikketten und Diskonter. „Es soll eine Seele haben“, sagt Kroboth. Dazu gehört für die beiden auch das Handwerk: Gläser werden großteils in der eigenen Linzer Werkstatt geschliffen, alte Lieblingsfassungen wieder hergerichtet, fünf Lehrlinge ausgebildet. Selbst die Einrichtung entsteht mit Tischlern aus der Region. Im Obergeschoss setzen sie zudem ausschließlich auf Brillen kleinerer Hersteller, die vollständig in Europa produzieren. Trotzdem soll daraus kein abgehobener Luxusladen werden – vom günstigen Modell bis zur handgefertigten Fassung ist alles dabei.