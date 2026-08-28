Zehnmonatige Totalsperre der Welser Westspange

Zwei Baustellen fast fertig

„Die Asfinag bringt um rund 110 Millionen Euro die Tunnel auf den modernsten Stand der Sicherheitstechnik. Erneuert werden unter anderem Beleuchtung, Belüftung, Notruf, Videoüberwachung und Fluchtwege“, sagt Projektleiter Manuel Prentner. Die Baumaßnahmen seien auch schon länger mit den anderen umliegenden Baustellen abgestimmt worden: „Die gute Nachricht ist, dass die Lärmschutzbaustellen bei Wels-Wimpassing und Marchtrenk sowie die ÖBB-Brückenarbeiten bei Wels-Ost Mitte September abgeschlossen sind.“