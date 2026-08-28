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Sperre der Westspange

Wels droht für fast zehn Monate ein Verkehrschaos

Oberösterreich
28.08.2026 17:00
Wegen der Tunnelmodernisierung muss die Welser Westspange für zehn Monate gesperrt werden.
Wegen der Tunnelmodernisierung muss die Welser Westspange für zehn Monate gesperrt werden.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Auf der Welser Westspange hat es sich diesen Sommer ordentlich abgespielt. Während der Ferien rollte eine Verkehrslawine von Norden nach Süden und umgekehrt. Ab 15. September wird die Westspange nun gesperrt und eine großräumige Umleitung eingerichtet. Es gibt aber auch eine Abkürzung – mitten durch die Stadt. 

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Der Stadt Wels droht ein zehnmonatiges Verkehrschaos! Denn ab 15. September bis Anfang Juli 2027 wird die A8 vom Knoten Wels-West bis zum Voralpenkreuz gesperrt. Wer von Deutschland oder dem Innviertel kommt und Richtung Salzburg oder Graz will, wird über die A25 umgeleitet – siehe Grafik. Als Alternative bietet sich für Autofahrer die deutlich kürzere Strecke über die Welser Osttangente mit einer Vielzahl an Ampeln an.

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Für den Lkw-Fernverkehr gilt ein Fahrverbot. Erlaubt ist nur der Ziel- und Quellverkehr. Ich hoffe, dass die Polizei streng kontrolliert. 

Stefan Ganzert, SPÖ-Stadtrat

Lkw dürfen die Abkürzung eigentlich nicht nehmen. „In der Stadt gilt ein generelles Lkw-Fahrverbot, ausgenommen ist der Ziel- und Quellverkehr. Deshalb hoffe ich, dass diese Regelung auch streng kontrolliert wird“, nimmt Verkehrsstadtrat Stefan Ganzert (SPÖ) die Polizei in die Pflicht. „Als Stadt sind wir bei der Baustelle der Asfinag eigentlich nur Passagier. Ich frage mich auch, wieso die Totalsperre zehn Monate dauern muss. Es wird aber Gründe dafür geben“, so Ganzert weiter.

Ab 15. September wird die Welser Westspange gesperrt, der Verkehr wird über Haid umgeleitet.
Ab 15. September wird die Welser Westspange gesperrt, der Verkehr wird über Haid umgeleitet.(Bild: Krone KREATIV)

Mit der Asfinag hätte es aber stets einen guten Austausch gegeben. Das bestätigt auch Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ): „Es ist uns gelungen, die Baustelle umzudrehen und die Sperre Richtung Süden vorzuziehen. Das ist im Hinblick auf die Landesgartenschau 2027 wichtig. So können die Besucher aus dem Süden kommend auf der Westspange bleiben. Für Besucher aus dem Norden errichten wir in Wels-West und in der Nähe der Abfahrt Wels-Nord zwei große Parkplätze.“

Eine weitere gute Nachricht ist für Asfinag-Projektleiter Manuel Prentner, dass die Lärmschutzbaustellen bei Wels-Wimpassing und Marchtrenk sowie die ÖBB-Brückenarbeiten bei Wels-Ost Mitte September abgeschlossen werden.

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Nach einer kurzen Sommerpause ist die zweite Bauphase von Mitte September 2027 bis Ende Juni 2028 geplant. Diese wird vermutlich ohne eine Totalsperre auskommen. Grund: Die Tunnel-Belüftungstechnik müsste bereits für einen allfälligen Brand aufgerüstet sein. „Der Verkehr kann mit jeweils einer Fahrspur pro Richtung in den Tunnel auf der Richtungsfahrbahn Süden laufen“, heißt es dazu von der Asfinag. 

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