Wels droht für fast zehn Monate ein Verkehrschaos

Mit der Asfinag hätte es aber stets einen guten Austausch gegeben. Das bestätigt auch Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ): „Es ist uns gelungen, die Baustelle umzudrehen und die Sperre Richtung Süden vorzuziehen. Das ist im Hinblick auf die Landesgartenschau 2027 wichtig. So können die Besucher aus dem Süden kommend auf der Westspange bleiben. Für Besucher aus dem Norden errichten wir in Wels-West und in der Nähe der Abfahrt Wels-Nord zwei große Parkplätze.“