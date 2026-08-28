Wenn Polizist „Ralf Maier“ anruft, sofort auflegen

Dringende Warnung



• Beenden Sie dubiose Anrufe sofort!

• Weder ein Arzt, ein Polizist oder Staatsanwalt wird Sie jemals anrufen und sie zur Zahlung einer Kaution oder zur Übergabe von Bargeld oder Gold auffordern.

• Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über Bargeld, Wertgegenstände oder Bankguthaben, bzw. Kontodaten.

• Niemals eine SMS eines „Finanzamtes“ oder Ihrer Bank öffnen. Keine dieser Institutionen wird Sie per SMS kontaktieren. Auch keine anderen Institute wie die Österr. Krankenkasse oder Versicherungsinstitute.

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie sofort das Gespräch.

• Rufen Sie die Polizei mittels Notruf 133 und kontaktieren sie sofort ihre Angehörigen.