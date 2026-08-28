Gewitterfront soll in zwei Staffeln OÖ treffen

Das könnte mühsam werden: GeoSphere Austria warnt in Oberösterreich vor einem Riesengewitter, das ab 16 Uhr in zwei Staffeln über das Land ziehen soll. Für elf Bezirke gilt die „Warnstufe orange“.
Aktuell werden mit einer föhnigen Südwestströmung sehr warme Luftmassen sowie Saharastaub in den Alpenraum geführt, so GeoSphere Austria. Von Westen her nähert sich eine Kaltfront an, welche im Laufe der ersten Nachthälfte Oberösterreich erreicht.
Dieser Kaltfront vorlaufend bildet sich eine Druckwelle, welche eine Winddrehung auf West sowie vorübergehend auch stürmische Windböen bringt. Je nach Dynamik löst die Druckwelle bereits teils kräftige Gewitter aus, auch in der ersten Nachthälfte sind in Zusammenhang mit dem eigentlichen Frontdurchgang weitere Gewitter einzuplanen.
Zeitraum und Größenordnung des Gewitterereignisses
Die Gewitterwarnung ist von 16 Uhr heute, bis 4 Uhr morgen aktiv, so die Meteorologen. Aus jetziger Sicht kommen die Gewitter in zwei Staffeln – eine erste Staffel in den späten Nachmittags-/Abendstunden, eine zweite Staffel dann im Laufe der ersten Nachthälfte. Mitunter kann sich eine Gewitterlinie ausbilden. Die Hauptgefahren sind stürmischer Wind und Schadenshagel, mitunter auch Starkniederschlag.
Einschätzung der Modellvorhersagen
Die Modelleinschätzungen variieren stark – manche Modelle zeigen „nur“ Gewitter in der ersten Nachthälfte. Am stärksten betroffen sind voraussichtlich das Inn- und Hausruckviertel sowie das Obere Mühlviertel und Teile des Zentralraums.
Regionen mit möglichen Auswirkungen
Warnstufe orange: Braunau, Ried, Schärding, Rohrbach, Urfahr Umgebung, Vöcklabruck, Grieskirchen, Eferding, Wels, Gmunden, Linz-Land.
Warnstufe gelb: Freistadt, Perg, Steyr-Enns, Kirchdorf
Aber auch der Norden Salzburgs könnte von den Unwettern getroffen werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.