Gewitterfront soll in zwei Staffeln OÖ treffen

Zeitraum und Größenordnung des Gewitterereignisses

Die Gewitterwarnung ist von 16 Uhr heute, bis 4 Uhr morgen aktiv, so die Meteorologen. Aus jetziger Sicht kommen die Gewitter in zwei Staffeln – eine erste Staffel in den späten Nachmittags-/Abendstunden, eine zweite Staffel dann im Laufe der ersten Nachthälfte. Mitunter kann sich eine Gewitterlinie ausbilden. Die Hauptgefahren sind stürmischer Wind und Schadenshagel, mitunter auch Starkniederschlag.