Auch in Linz: Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz eins

Auch die Linzer Umfragewerte haben es in sich: Während auf Landesebene eine aktuelle Spectra-Erhebung – wie berichtet – die FPÖ vor der ÖVP sieht, zeichnet sich in der Landeshauptstadt ebenfalls eine bemerkenswerte Verschiebung ab. Eine von der Linzer FPÖ in Auftrag gegebene Hajek-Umfrage sieht Freiheitliche und SPÖ erstmals gleichauf.
Die Erhebung wurde vom 3. bis 25. Juni unter 806 Linzer Wahlberechtigten durchgeführt. Befragt wurde telefonisch und online. Das Ergebnis der Sonntagsfrage: SPÖ und FPÖ liegen laut Meinungsforscher Peter Hajek jeweils in einer Bandbreite zwischen 25 und 30 Prozent. Mit deutlichem Abstand dahinter folgen ÖVP und Grüne mit jeweils rund 15 Prozent.
SPÖ war immer unangefochtene Nr. 1
Damit könnte sich gut ein Jahr vor der Gemeinderatswahl 2027 ein politisches Kopf-an-Kopf-Rennen abzeichnen. Jahrzehntelang war die SPÖ in Linz die unangefochtene Nummer eins, bei der Gemeinderatswahl 2021 kam sie noch auf 34,4 Prozent, die FPÖ auf 13,9 Prozent. Die aktuelle Umfrage ist zwar nur eine Momentaufnahme – der Abstand zwischen den beiden Parteien wäre demnach aber praktisch verschwunden.
„Eine Umfrage ist noch kein Wahlergebnis“
FP-Stadtchef Michael Raml, der seine Partei auch 2027 als Spitzenkandidat in die Wahl führen wird, sieht darin naturgemäß Rückenwind. „Die SPÖ hat ihren jahrzehntelangen Vorsprung in Linz verloren. Erstmals ist Platz eins völlig offen“, sagt Raml. Gleichzeitig warnt er davor, die Zahlen bereits als Vorentscheidung zu betrachten: „Eine Umfrage ist noch kein Wahlergebnis. Die SPÖ verfügt über eine starke Organisation und wird alles mobilisieren, was sie mobilisieren kann.“
Fast jeder Zweite unzufrieden
Bemerkenswert ist auch die grundsätzliche Stimmung in der Stadt: 43 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass sich Linz in die falsche Richtung entwickelt, 40 Prozent sehen die Entwicklung positiv. 17 Prozent machten dazu keine Angabe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.