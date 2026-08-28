Auch in Linz: Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz eins

„Eine Umfrage ist noch kein Wahlergebnis“

FP-Stadtchef Michael Raml, der seine Partei auch 2027 als Spitzenkandidat in die Wahl führen wird, sieht darin naturgemäß Rückenwind. „Die SPÖ hat ihren jahrzehntelangen Vorsprung in Linz verloren. Erstmals ist Platz eins völlig offen“, sagt Raml. Gleichzeitig warnt er davor, die Zahlen bereits als Vorentscheidung zu betrachten: „Eine Umfrage ist noch kein Wahlergebnis. Die SPÖ verfügt über eine starke Organisation und wird alles mobilisieren, was sie mobilisieren kann.“