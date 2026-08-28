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Auch in Linz: Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz eins

Oberösterreich
28.08.2026 14:03
FP-Stadtchef Michael Raml (re.) und Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ). Laut aktueller ...
FP-Stadtchef Michael Raml (re.) und Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ). Laut aktueller Hajek-Umfrage liegen ihre Parteien erstmals gleichauf.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Auch die Linzer Umfragewerte haben es in sich: Während auf Landesebene eine aktuelle Spectra-Erhebung – wie berichtet – die FPÖ vor der ÖVP sieht, zeichnet sich in der Landeshauptstadt ebenfalls eine bemerkenswerte Verschiebung ab. Eine von der Linzer FPÖ in Auftrag gegebene Hajek-Umfrage sieht Freiheitliche und SPÖ erstmals gleichauf.

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Die Erhebung wurde vom 3. bis 25. Juni unter 806 Linzer Wahlberechtigten durchgeführt. Befragt wurde telefonisch und online. Das Ergebnis der Sonntagsfrage: SPÖ und FPÖ liegen laut Meinungsforscher Peter Hajek jeweils in einer Bandbreite zwischen 25 und 30 Prozent. Mit deutlichem Abstand dahinter folgen ÖVP und Grüne mit jeweils rund 15 Prozent.

SPÖ war immer unangefochtene Nr. 1
Damit könnte sich gut ein Jahr vor der Gemeinderatswahl 2027 ein politisches Kopf-an-Kopf-Rennen abzeichnen. Jahrzehntelang war die SPÖ in Linz die unangefochtene Nummer eins, bei der Gemeinderatswahl 2021 kam sie noch auf 34,4 Prozent, die FPÖ auf 13,9 Prozent. Die aktuelle Umfrage ist zwar nur eine Momentaufnahme – der Abstand zwischen den beiden Parteien wäre demnach aber praktisch verschwunden.

„Eine Umfrage ist noch kein Wahlergebnis“
FP-Stadtchef Michael Raml, der seine Partei auch 2027 als Spitzenkandidat in die Wahl führen wird, sieht darin naturgemäß Rückenwind. „Die SPÖ hat ihren jahrzehntelangen Vorsprung in Linz verloren. Erstmals ist Platz eins völlig offen“, sagt Raml. Gleichzeitig warnt er davor, die Zahlen bereits als Vorentscheidung zu betrachten: „Eine Umfrage ist noch kein Wahlergebnis. Die SPÖ verfügt über eine starke Organisation und wird alles mobilisieren, was sie mobilisieren kann.“

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Fast jeder Zweite unzufrieden
Bemerkenswert ist auch die grundsätzliche Stimmung in der Stadt: 43 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass sich Linz in die falsche Richtung entwickelt, 40 Prozent sehen die Entwicklung positiv. 17 Prozent machten dazu keine Angabe.

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