Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Linzer Stadtautobahn

Neuer A7-Lärmschutz schon mit Graffitis beschmiert

Oberösterreich
28.08.2026 11:37
(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Das hat nicht lange gedauert: Noch sind die Bauarbeiten auf der A7 in Linz nicht abgeschlossen, da haben sich auf den neuen Lärmschutzwänden schon die ersten Sprayer verewigt. Die Asfinag dokumentiert die „künstlcerischen Schmierereien“ und bringt sie zur Anzeige.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wer derzeit von der Westautobahn über die A7 Richtung Linz fährt, kann es kaum übersehen: Direkt neben der Fahrbahn, wo derzeit noch gearbeitet wird, finden sich meterhohe Graffitis, die von unbekannten Tätern auf die neuen Lärmschutzwände gesprüht wurden. Asfinag-Sprecher Christoph Pollinger bestätigt das im Gespräch mit der „Krone“: „Ja, das stimmt, die Asfinag hat bei der Autobahnpolizei Anzeige gegen unbekannte Täter erstattet.“

Vorerst werden die Schmierereien allerdings zu sehen bleiben. Die Asfinag will die neuen Lärmschutzwände erst nach Abschluss der Bauarbeiten reinigen. Das hat einen einfachen Grund: „Ein abgesperrter Randbereich erleichtert das Malen nämlich erheblich. Wenn der Verkehr fließt, ist die Abschreckung größer“, erklärt Pollinger. Ähnlich geht die Asfinag derzeit bei den neuen Lärmschutzwänden entlang der A1 zwischen Enns und Linz vor.

Zitat Icon

Kaum ein Autofahrer meldet es bei der Polizei, wenn Sprayer entlang der Autobahn am Werk sind – selbst wenn diese dort mehrere Stunden verbringen.

Christoph Pollinger, Asfinag

Bild: Markus Wenzel

Billig ist die Beseitigung jedenfalls nicht. Eine chemische Entfernung könne je nach Aufwand mehrere Tausend Euro kosten, deutlich günstiger sei das Übermalen. Werden die Verursacher ausgeforscht, fordert die Asfinag Schadenersatz. „Das ist kein Kavaliersdelikt“, stellt Pollinger klar.

Dabei kann Sprayern auch ihre eigene Handschrift zum Verhängnis werden. Wird etwa jemand in Linz von der Polizei auf frischer Tat ertappt, werden dessen Graffitis mit jenen entlang der Autobahn verglichen. Auf diese Weise können Täter auch nachträglich mit weiteren Schmierereien in Verbindung gebracht werden.

„Graffiti-Kunst“ neben der Autobahn.
„Graffiti-Kunst“ neben der Autobahn.(Bild: Markus Wenzel)

Nicht jedes Graffiti wird allerdings sofort beseitigt. Die Erfahrung der Asfinag zeige, dass eine frisch gereinigte oder übermalte Fläche für manche Sprayer sogar ein zusätzlicher Ansporn sei, an derselben Stelle wieder aktiv zu werden. „Anders ist das bei illegalen oder problematischen Inhalten, etwa rassistischen Schmierereien oder Wiederbetätigung. Diese werden entfernt, sobald die Asfinag davon Kenntnis erhält“, sagt Pollinger zur „Krone“. 

„Rund um Linz nehmen die Schmierereien zu“
Das Graffiti-Problem konzentriert sich in Oberösterreich vor allem auf den urbanen Raum Linz. Im restlichen Autobahnnetz sei es kein wirklich großes Thema. Derzeit würden die Schmierereien rund um die Landeshauptstadt allerdings wieder zunehmen – und Pollinger macht dabei eine auffällige Beobachtung: „Sie sind oft einem erfolgreichen Linzer Fußballklub gewidmet“, schmunzelt der Asfinag-Sprecher.

Was den Autobahnbetreiber ein wenig wundert, ist die fehlende Courage von Lenkern, die – vor allem in der Nacht – die „Künsterl bei ihrer Arbeit ja sehen müssen. „Kaum ein Autofahrer meldet es bei der Polizei, wenn Sprayer entlang der Autobahn am Werk sind – selbst wenn diese dort mehrere Stunden verbringen“, appelliert Pollinger, Beobachtungen nach dem Vorbeifahren möglichst rasch der Polizei zu melden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
28.08.2026 11:37
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) sieht Einsparpotenzial bei den Strukturen der EU.
Sieht Einsparpotenzial
Bauer: „Wir sollten EU-Strukturen entschlacken“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
176.369 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Oberösterreich
Leichen von Benedikt (24) und Fiona (19) geortet
171.251 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mit Ölsperren werden austretendes Kerosin und Öl aufgefangen.
Ausland
Hunderte Reisende vermisst: Video zeigt Todeswelle
125.842 mal gelesen
Die heftige Sturzflut in Nepal riss bislang unzählige Menschen mit sich. 
Innenpolitik
Weidels Ausrutscher ist sicher nichts zum Lachen
1141 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Babler: „ORF-Gehälter sind aus dem Lot geraten“
992 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler in „Was jetzt? Die ,Krone‘-Sommergespräche“ mit Christian Nusser und ...
Conference League
Traum geplatzt! Rapid verliert irren Quali-Krimi
666 mal kommentiert
Der SK Rapid scheiterte in der Conference-League-Quali an Heart of Midlothian.
Mehr Oberösterreich
Im Salzkammergut
„Eisklang“: Ein Erlebnis in der Rieseneishöhle
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
Wahl-Umfrage
Auch in Linz: Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz eins
Gründen wieder Firma
Tractive-Chefs starten nach Millionen-Verkauf neu
Medizinische Odyssee
Vergewaltigte Trans-Frau von Spitälern abgewiesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf