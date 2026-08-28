Neuer A7-Lärmschutz schon mit Graffitis beschmiert

Was den Autobahnbetreiber ein wenig wundert, ist die fehlende Courage von Lenkern, die – vor allem in der Nacht – die „Künsterl bei ihrer Arbeit ja sehen müssen. „Kaum ein Autofahrer meldet es bei der Polizei, wenn Sprayer entlang der Autobahn am Werk sind – selbst wenn diese dort mehrere Stunden verbringen“, appelliert Pollinger, Beobachtungen nach dem Vorbeifahren möglichst rasch der Polizei zu melden.