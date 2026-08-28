Großes Gewinn-Plus bei der Raiffeisenlandesbank OÖ

Die Kapitalausstattung der RLB OÖ sei auch im ersten Halbjahr 2026 weiter gestärkt worden. Die harte Kernkapitalquote (CET1-Ratio) habe sich gegenüber dem Jahresende 2025 um 0,3 Prozentpunkte auf 19,6 Prozent verbessert, die Gesamtkapitalquote um 0,1 Prozentpunkte auf 21,1 Prozent. „Unsere hohe Kapitalstärke ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil“, so der Generaldirektor.