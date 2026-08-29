Land OÖ kürt die diesjährigen Kulturpreisträger

Die Landesregierung kürt am Montag die Preisträger der Landeskulturpreise. Für den Großen Landespreis für Kultur in der Kategorie Architektur („Mauriz-Balzarek-Preis“) sind Peter und Gabriele Riepl vorgeschlagen. Die beiden führen seit 1985 gemeinsam das Büro Riepl Riepl Architekten in Linz. Das Büro baute unter anderem zwischen 1994 und 1998 die Schule der Ursulinen zum Offenen Kulturhaus (OK) der OÖ Landes-Kultur GmbH in Linz um. Das historische, in den 1930er-Jahren erbaute Schulgebäude wurde zu einem zeitgenössischen Ausstellungs- und Produktionshaus.