15-Jähriger löst auf Flucht vor Polizei Unfall aus

Unfallopfer kam ins Krankenhaus

Der 35-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert. Der 16-jährige Beifahrer des 15-Jährigen wurde leicht verletzt und nahm keine ärztliche Hilfe in Anspruch. Bei der Unfallaufnahme konnte außerdem ein Grinder mit Cannabisanhaftungen im Pkw des 15-Jährigen gefunden und sichergestellt werden. Der Rumäne wird nach mehreren Übertretungen an die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis und an die Bezirkshauptmannschaft Ried angezeigt.