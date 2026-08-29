15-Jähriger löst auf Flucht vor Polizei Unfall aus

Zugekifft spielte ein 15-jähirger Rumäne in der Nacht auf Samstag in Ried im Innkreis mit der Polizei in Ried GTA - und zwar live. Als eine Streife den Burschen stoppen wollte, machte er einen U-Turn und rast davon, verursachte auf der Flucht einen schweren Unfall, bei dem ein 35-Jähriger massiv verletzt wurde.
Eine AGM-Streife – das sind die Grenzschützer – aus Tumeltsham versuchte am Samstag gegen 0.15 Uhr in Ried im Innkreis einen Audi A4 anzuhalten. Der 15-jährige rumänische Lenker aus Ried missachtete das Anhaltezeichen, indem er das Fahrzeug auf der Fahrbahn mittels ,,U-Turn‘‘ wendete und in Richtung stadteinwärts mit hoher Geschwindigkeit flüchtete. Im Bereich Kreuzung Brucknerstraße mit der Lubergasse überholte der Jugendliche den vor ihm fahrenden VW Polo, in dem ein 35-jähriger Bosnier aus Ried saß. Er wollte nach links abbiegen.
Rechtwinkliger Zusammenstoß
Zwischen den beiden Autos kam es zu einem rechtwinkeligen Zusammenstoß, wodurch die Fahrzeuge in eine Gartenanlage geschleudert wurden. Bis zum Eintreffen der Rettung und des Notarztes führten die Polizisten durch. Bei dem 15-Jährigen wurden Symptome einer Suchtgiftbeeinträchtigung festgestellt. Ein durchgeführter freiwilliger Drogen-Urintest verlief positiv auf THC; die klinische Untersuchung ergab die Fahruntauglichkeit.
Unfallopfer kam ins Krankenhaus
Der 35-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert. Der 16-jährige Beifahrer des 15-Jährigen wurde leicht verletzt und nahm keine ärztliche Hilfe in Anspruch. Bei der Unfallaufnahme konnte außerdem ein Grinder mit Cannabisanhaftungen im Pkw des 15-Jährigen gefunden und sichergestellt werden. Der Rumäne wird nach mehreren Übertretungen an die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis und an die Bezirkshauptmannschaft Ried angezeigt.
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