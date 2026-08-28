Unwetter sorgte für ein Kurzprogramm in Wels

Unterbrechung des MusikfestiWels wegen Starkregens schon nach 20 Minuten – doch weil man die Auftritte straffte, konnten die Fans alle ihre Stars, derentwegen sie gekommen waren, erleben. Am Samstag geht das Festival in die nächste Runde – hoffentlich diesmal in voller Länge.
Aus dem Mikro hörte man die rauchige Stimme von Thorsteinn Einarsson – beim Soundcheck um 16 Uhr lief noch alles nach Plan und zumindest waren die Künstler noch guter Dinge. Denn gleichzeitig fand im Hotel Dormera direkt am Stadtplatz die erste Lagebesprechung statt.
Düster war die Wetterprognose, Gewitter und starke Sturmböen wurden angekündigt. Und so wurde der erste Teil des MusikfestiWels leider in etwas verkürzter Form abgehalten.
„Wir wollten, dass alle spielen, und trotzdem war große Vorsicht geboten“, so Peter Jungreithmair, Geschäftsführer von Wels Marketing und Touristik. Der mit seinen Kollegen minütlich den Blick aufs Handy warf, genau den Wetterbericht im Auge behielt.
„Da kommt man den Künstlern schon sehr nahe“
So spielte Neiyla nur 45 Minuten, damit auch noch für Thorsteinn Einarsson und HE/RO Zeit blieb. Die Fans waren dankbar, immerhin harrten unzählige schon Stunden vor Beginn der Veranstaltung aus. „Die besten Plätze sind eben ganz vorne. Da kommt man den Künstlern schon sehr nahe“, freute sich die 17-jährige Elisa.
Was für ein Glück, dass sich der Lokalmatador Einarsson davor noch in einer Parfumerie umgesehen hat. „Das ist echt zu einer Leidenschaft von mir geworden. Ich habe unzählige gute Düfte zu Hause“, zwinkerte der gebürtige Isländer. Und brachte die Menge dann gut duftend zum Beben, lieferte ein Feuerwerk an Hits ab. Und genauso wollen Julian Le Play, Avec und Alle Achtung am Samstag weitermachen. Und das am besten in voller Länge.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.