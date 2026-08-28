Unwetter sorgte für ein Kurzprogramm in Wels

Was für ein Glück, dass sich der Lokalmatador Einarsson davor noch in einer Parfumerie umgesehen hat. „Das ist echt zu einer Leidenschaft von mir geworden. Ich habe unzählige gute Düfte zu Hause“, zwinkerte der gebürtige Isländer. Und brachte die Menge dann gut duftend zum Beben, lieferte ein Feuerwerk an Hits ab. Und genauso wollen Julian Le Play, Avec und Alle Achtung am Samstag weitermachen. Und das am besten in voller Länge.