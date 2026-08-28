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Unwetter sorgte für ein Kurzprogramm in Wels

Oberösterreich
28.08.2026 20:45
Thorsteinn Einarsson heizte mit einem Feuerwerk an Hits der Menge beim – wegen des Wetters ...
Thorsteinn Einarsson heizte mit einem Feuerwerk an Hits der Menge beim – wegen des Wetters verkürzten – MusikfestiWels ein.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Unterbrechung des MusikfestiWels wegen Starkregens schon nach 20 Minuten – doch weil man die Auftritte straffte, konnten die Fans alle ihre Stars, derentwegen sie gekommen waren, erleben. Am Samstag geht das Festival in die nächste Runde – hoffentlich diesmal in voller Länge.

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Aus dem Mikro hörte man die rauchige Stimme von Thorsteinn Einarsson – beim Soundcheck um 16 Uhr lief noch alles nach Plan und zumindest waren die Künstler noch guter Dinge. Denn gleichzeitig fand im Hotel Dormera direkt am Stadtplatz die erste Lagebesprechung statt.

Düster war die Wetterprognose, Gewitter und starke Sturmböen wurden angekündigt. Und so wurde der erste Teil des MusikfestiWels leider in etwas verkürzter Form abgehalten.

Thorsteinn Einarsson (re.) und sein Bandkollege Gregor hatten noch Zeit, um in Wels gute Düfte ...
Thorsteinn Einarsson (re.) und sein Bandkollege Gregor hatten noch Zeit, um in Wels gute Düfte zu shoppen.(Bild: Markus Wenzel)

„Wir wollten, dass alle spielen, und trotzdem war große Vorsicht geboten“, so Peter Jungreithmair, Geschäftsführer von Wels Marketing und Touristik. Der mit seinen Kollegen minütlich den Blick aufs Handy warf, genau den Wetterbericht im Auge behielt.

HE/RO waren begeistert von den Fans und dem wunderschönen Land. Bei der Pressekonferenz ...
HE/RO waren begeistert von den Fans und dem wunderschönen Land. Bei der Pressekonferenz posierten die Zwillinge vor dem Ledererturm.(Bild: Markus Wenzel)
Neiyla startete um 17.20 Uhr, 20 Minuten später gab‘s eine Unterbrechung wegen Starkregens.
Neiyla startete um 17.20 Uhr, 20 Minuten später gab‘s eine Unterbrechung wegen Starkregens.(Bild: Markus Wenzel)

„Da kommt man den Künstlern schon sehr nahe“
So spielte Neiyla nur 45 Minuten, damit auch noch für Thorsteinn Einarsson und HE/RO Zeit blieb. Die Fans waren dankbar, immerhin harrten unzählige schon Stunden vor Beginn der Veranstaltung aus. „Die besten Plätze sind eben ganz vorne. Da kommt man den Künstlern schon sehr nahe“, freute sich die 17-jährige Elisa. 

Veranstalter und Partner: Martin Oberndorfer, Roland Hechenberger, Andreas Rabl, Peter ...
Veranstalter und Partner: Martin Oberndorfer, Roland Hechenberger, Andreas Rabl, Peter Jungreithmair (v. li.)(Bild: Markus Wenzel)

Was für ein Glück, dass sich der Lokalmatador Einarsson davor noch in einer Parfumerie umgesehen hat. „Das ist echt zu einer Leidenschaft von mir geworden. Ich habe unzählige gute Düfte zu Hause“, zwinkerte der gebürtige Isländer. Und brachte die Menge dann gut duftend zum Beben, lieferte ein Feuerwerk an Hits ab. Und genauso wollen Julian Le Play, Avec und Alle Achtung am Samstag weitermachen. Und das am besten in voller Länge.

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