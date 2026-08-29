Nächtlicher Klingel-Terror: Vater zückte Gewehr

Besonders „lustig“ waren vier Nachtschwärmer im Alter von 19 bis 34 Jahren in Perg: Sie führten kurz vor Mitternacht Klingelstreiche durch. Ein Bewohner (27) kam heim und regte sich auf. Sein Vater (64) wurde durch den Streit wach, kam runter und bedrohte die Nachtschwärmer mit seinem Luftdruckgewehr. Die Polizei verhängte ein Waffenverbot.
Vier Nachtschwärmer aus dem Bezirk Perg führten am Freitag gegen 23.45 Uhr in Perg Klingelstreiche durch. Zum selben Zeitpunkt kehrte ein 27-Jähriger, der in dem Gebäude wohnt, nach Hause zurück. Dabei konnte er die Nachtschwärmer wahrnehmen und konfrontierte sie mit ihrem Verhalten. Daraufhin kam es vor der Haustüre zu einer verbalen Auseinandersetzung.
Vater wurde durch den Lärm geweckt
Der 64-jährige Vater des 27-Jährigen, der ebenfalls in dem Gebäude wohnt, wurde durch den Lärm geweckt. Als er seinen Sohn bei der Auseinandersetzung sah, nahm er sein Luftdruckgewehr und begab sich damit vor das Haus. Vor dem Haus repetierte er einmal, ohne dabei Munition in das Patronenlager einzuführen, und richtete das Gewehr in Richtung der Nachtschwärmer. Daraufhin entfernten diese sich und verständigten den Notruf.
Alle waren sichtlich aufgebracht
Beim Eintreffen der Beamten konnten sämtliche Beteiligten vor dem Haus angetroffen werden. Diese zeigten sich aufgrund des vorangegangenen Vorfalls sichtlich aufgebracht. Die beteiligten Personen wurden voneinander getrennt und jeweils zum Sachverhalt befragt; das Luftdruckgewehr wurde sichergestellt. Gegen den 64-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und er wird angezeigt.
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