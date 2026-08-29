Hallstatt: Salz als Fenster in die Urgeschichte

Hallstatt bot schon in der Steinzeit „gutes Leben“

So fanden im Vorjahr die Forscherinnen und Forscher des Naturhistorischen Museums Hinweise darauf, dass es in Hallstatt offenbar bereits vor 7500 Jahren erste Siedler gab, wir haben darüber berichtet. Gefunden wurden etwa Keramikfragmente und Feuersteinklingen. Insgesamt deuten die Funde auf ein „strukturiertes, organisiertes, gutes Leben vor 7500 Jahren hin“, so Karina Grömer, Direktorin der Prähistorischen Abteilung, Naturhistorisches Museum (NHM) Wien.

Die Teilnahme an „Archäologie am Berg“ ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig.