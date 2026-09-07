„Zwei Jahre untätig“: Pleite wird Fall für Politik

Wurde „ganz bewusst weggeschaut“?

Die FPÖ fordert nun zu prüfen, ob man der Ministerin oder anderen Beteiligten Fahrlässigkeit vorwerfen kann, „oder ob man teils sogar ganz bewusst weggeschaut hat, um den schwarzen Dunstkreis rund um Lukas Mandl (Anm.: ÖVP-Europaabgeordneter) zu schützen“, so Schnedlitz. Bauer sei als ÖVP-Politikerin jedenfalls „die Falsche, um diesen Millionenskandal, der mutmaßlich bis ins Strafrecht reicht, aufzudecken“.