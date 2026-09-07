Lüge oder Bauchgefühl? Was jetzt sichtbar wird

Astrologin und Coach Astrid Hogl-Kräuter spricht im krone.tv-Talk über eine besonders sensible Woche: alte Wunden, Selbstwert, Liebe und Beziehungen rücken in den Fokus. Doch wie unterscheiden wir Intuition von Angst? Und warum ist jetzt ein genauer Faktencheck wichtig? Außerdem geht es um den Neumond, Selbstfürsorge und die Frage: Was können wir verändern, damit unser Alltag wieder mehr Energie gibt? Mehr dazu im Video oben!