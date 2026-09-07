HLA-Premiere: „Einstellung und Kampfgeist stimmen“

Nach dem Aufstieg in die HLA Meisterliga schlägt Atzgersdorf ein neues Kapitel in der Vereinsgeschichte auf. Im ersten Oberhaus-Duell gegen die HSG Xentis gibt es letztendlich nichts zu holen, auch wenn durchaus positive Momente dabei gewesen sind. Cheftrainer Andreas Czech spricht in „Handball – Das Magazin“ über den ersten Auftritt, seinen persönlichen Werdegang und Ambitionen für den Herbst.