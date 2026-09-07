Kunasek zu AfD-Erfolg: „Realität anerkennen!“

Mit Spannung wurde auch in der Steiermark das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt erwartet, vor allem von vielen Freiheitlichen: Gelingt der rechten deutschen „Schwesterpartei“ AfD ein ähnliches „blaues Wunder“ wie bei der steirischen Landtagswahl? Seit Sonntagabend steht fest: Ja! Spitzenkandidat Ulrich Siegmund holte mit 44 Prozent sogar noch um einige Prozentpunkte mehr als Mario Kunasek anno 2024. Der Landeshauptmann legte zuletzt in Sachen Beliebtheit allerdings noch kräftig zu, kam in der viel beachteten „Krone“-Umfrage vom August auf rekordverdächtige 47 Prozent Zustimmung.