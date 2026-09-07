Leiche auf Auto-Rückbank: Das ergab die Obduktion

Es war eine schreckliche Entdeckung, die am frühen Sonntagabend ein Mitarbeiter eines Autohauses im Tiroler Zillertal gemacht hatte. Auf der Rückbank eines bereits am Freitag abgeschleppten Pkw fand er die Leiche des 79-jährigen Besitzers. Am Montag fand die Obduktion statt.
Bereits im Vorfeld der gerichtsmedizinischen Untersuchung war die Polizei von keinem Gewaltverbrechen ausgegangen. „Es gibt keine Indizien für Fremdverschulden“, erklärte Polizeisprecher Stefan Eder Montagfrüh gegenüber der „Krone“. Die Obduktion bestätigte nun die Vermutung.
Gesundheitliches Problem
Am Nachmittag lag ein Ergebnis vor. Demnach sei der 79-jährige Ungar aufgrund eines gesundheitlichen Problems bzw. eines natürlichen Todes verstorben, hieß es vonseiten der Exekutive. Heißt: kein Fremdverschulden!
Abschleppung nach Panne
Zur Vorgeschichte: Bereits am Freitagnachmittag hatte der 79-jährige Ungar auf der Zillertaler Höhenstraße eine Autopanne. Das Fahrzeug wurde schließlich von einem Abschleppdienst abgeschleppt und zu einer Werkstatt nach Zell am Ziller gebracht.
Am frühen Sonntagabend, gegen 17.45 Uhr, wurde schließlich der Besitzer des Wagens auf der Rückbank liegend leblos aufgefunden. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.
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