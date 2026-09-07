„Wo ist mein Zug?“: Öffi-Probleme zu Schulbeginn

„Wo ist mein Zug geblieben?“

Maria U. war verärgert: „Wo ist mein Zug geblieben? Das ist alles sehr stressig!“ Auch die beiden Touristen Mike und Willa aus Charlotte (USA) standen verwirrt bei der Station und warteten auf den Schienenersatzverkehrsbus. Der eigentlich im 15-Minuten-Takt fahren soll. Nach knapp 30 Minuten gaben die beiden US-Amerikaner auf: „Obwohl wir bereits um 7 Uhr morgens das Hotel verlassen haben, verpassen wir jetzt ziemlich sicher unseren Flug nach London.“ Für die Taxis war es jedenfalls ein gutes Geschäft.