Haralds Begräbnis: Ablauf, Österreichs Vertretung

Wie sind die Sicherheitsvorkehrungen?

Aufgrund der vielen hochrangigen Gäste aus dem In- und Ausland werde das Sicherheitsaufgebot zu den größten in der norwegischen Geschichte gehören, sagte ein Polizeisprecher: „Es ist völlig offensichtlich, dass dies ein sehr großer, vielleicht sogar einer der größten Polizeieinsätze überhaupt werden wird.“ Große Teile der Osloer Innenstadt werden an dem Tag für den Verkehr gesperrt. Einstellen müssen sich die normalen Besucher auf längere Taschenkontrollen – verboten ist es beispielsweise, Regenschirme mitzubringen. Die schwedische und die dänische Polizei sollen die Norweger bei dem Einsatz unterstützen, an den Grenzen wurden vorübergehende Kontrollen eingeführt. Details zu den Sicherheitsvorkehrungen nannte die Polizei nicht.