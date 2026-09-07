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Haralds Begräbnis: Ablauf, Österreichs Vertretung

Royals
07.09.2026 14:28
Alle Details zu König Haralds Beerdigung in Oslo: Wer kommt, wer sich vertreten lässt und wie ...
Alle Details zu König Haralds Beerdigung in Oslo: Wer kommt, wer sich vertreten lässt und wie die Zeremonie ablaufen wird.(Bild: Krone-Collage/AP/Cornelius Poppe, Kimm Saatvedt, Det kongelige hoff)
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Von krone.at

Sie nannten ihn „Großvater von ganz Norwegen“: König Harald V. war bei seinen Landsleuten äußerst beliebt – und weit über die Landesgrenzen hinaus respektiert. Zu seinem Begräbnis am Mittwoch reisen deshalb zahlreiche Staatsoberhäupter und Tausende Norweger an. 

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Für das kleine skandinavische Land ist die Organisation der Beisetzung ein außerordentlicher Kraftakt. Die wichtigsten Infos rund um das Begräbnis des Monarchen:

Wie bereiten sich die Norweger auf den Tag vor?
Noch bis zum Tag vor der Beisetzung können alle Menschen, die möchten, in der Schlosskapelle persönlich von König Harald V. Abschied nehmen, indem sie langsam an dessen Sarg vorbeigehen. Am Wochenende bildeten sich kilometerlange Schlangen.

Noch bis zum Tag vor der Beisetzung können alle Menschen, die möchten, in der Schlosskapelle ...
Noch bis zum Tag vor der Beisetzung können alle Menschen, die möchten, in der Schlosskapelle persönlich von König Harald V. Abschied nehmen, indem sie langsam an dessen Sarg vorbeigehen.(Bild: EPA/FREDRIK VARFJELL / POOL)

Die Regierung hat nach dem Tod des Königs am 28. August eine nationale Trauerzeit bis zum Begräbnis ausgerufen. Bis dahin wehen alle Flaggen an Regierungsgebäuden und staatlichen Unternehmen auf halbmast. In vielen Orten haben bereits Gedenkgottesdienste für den beliebten Monarchen stattgefunden. Tausende Norweger haben auf dem Schlossplatz in Oslo Blumen und Briefe für Harald V. abgelegt und Kerzen angezündet.

Die Regierung hat nach dem Tod des Königs am 28. August eine nationale Trauerzeit bis zum ...
Die Regierung hat nach dem Tod des Königs am 28. August eine nationale Trauerzeit bis zum Begräbnis ausgerufen.(Bild: Foto: Cathrine Wessel, Det kongelige hoff)

Wie laufen Trauerfeier und Beisetzung ab?
In einem feierlichen Trauerzug ab 12.00 Uhr wird der Sarg von König Harald V. vom Königsschloss zum Osloer Dom überführt. In der Domkirche findet anschließend um 13.00 Uhr ein Trauergottesdienst statt. Zu Beginn wird im ganzen Land eine Schweigeminute abgehalten.

Im Anschluss zieht der Trauerzug weiter zur nahegelegenen Akershus-Schlosskirche, der letzten Ruhestätte des Monarchen im königlichen Mausoleum. In der Schlosskirche findet zum Abschluss der Trauerfeier eine private Zeremonie der Familie statt. Daran nehmen Mitglieder der europäischen Königshäuser und Vertreter des Staates teil. Die Regierung hat nach der Beisetzung zu einer Gedenkfeier im Osloer Rathaus eingeladen, zu der rund 450 Gäste erwartet werden.

In der Krypta unter der Schlosskirche von Akershus in Oslo ruhen die norwegischen Könige und ...
In der Krypta unter der Schlosskirche von Akershus in Oslo ruhen die norwegischen Könige und ihre Angehörigen: Links ist der weiße Marmorsarkophag von König Haakon VII. und Königin Maud zu sehen, rechts der grüne Bronzesarkophag von König Olav V. und Kronprinzessin Märtha. Nach der Trauerfeier wird wird auch König Harald V. im königlichen Mausoleum beigesetzt.(Bild: AFP/HEIKO JUNGE)

Welche Royals aus den europäischen Königshäusern sind dabei?
Am Wochenende kündigte der britische Thronfolger Prinz William seine Teilnahme an. Er wird von Prinzessin Anne, die eine Patentante von König Haakon VIII. ist, begleitet. König Charles III. bleibt protokollgemäß bei Begräbnissen ausländischer Monarchen in der Heimat.

Aus Schweden reisen alle erwachsenen Mitglieder des Königshauses an. Neben dem Königspaar Carl XVI. Gustaf und Silvia, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel, wenn sie es rechtzeitig aus Indonesien zurückschafft, Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia sowie Prinzessin Madeleine kommt auch deren Ehemann Christopher O‘Neill zur Beisetzung in Oslo.

Außerdem nimmt die jüngste Schwester des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf, Prinzessin Christina, mit ihrem Mann an der Trauerfeier für Harald teil. Auch die Königspaare aus Dänemark, Spanien, den Niederlanden und Belgien kommen zum Begräbnis. Japan schickt sein Kronprinzenpaar, aus Jordanien reist König Abdullah II. an.

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Welche prominenten Gäste werden noch erwartet?
Aus Deutschland kommt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Einige Präsidenten anderer europäischer Länder haben ebenfalls bereits ihre Teilnahme zugesagt, darunter die isländische Staatschefin Halla Tómasdóttir und ihr Mann. Auch die Präsidenten der baltischen Länder reisen dem Sender zufolge an. Aus Österreich vertritt Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs (ÖVP) Bundespräsident Van der Bellen. Aus dem Vatikan reist der Nachrichtenagentur NTB zufolge Kardinal Christophe Pierre an.

Auch wegen der Vielzahl an bekannten Gästen ist das Medieninteresse enorm – erwartet werden bis zu 700 Journalistinnen und Journalisten, die über die Beisetzung berichten.

Aus Österreich vertritt Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs (ÖVP) Bundespräsident Van ...
Aus Österreich vertritt Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs (ÖVP) Bundespräsident Van der Bellen.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Wie sind die Sicherheitsvorkehrungen?
Aufgrund der vielen hochrangigen Gäste aus dem In- und Ausland werde das Sicherheitsaufgebot zu den größten in der norwegischen Geschichte gehören, sagte ein Polizeisprecher: „Es ist völlig offensichtlich, dass dies ein sehr großer, vielleicht sogar einer der größten Polizeieinsätze überhaupt werden wird.“ Große Teile der Osloer Innenstadt werden an dem Tag für den Verkehr gesperrt. Einstellen müssen sich die normalen Besucher auf längere Taschenkontrollen – verboten ist es beispielsweise, Regenschirme mitzubringen. Die schwedische und die dänische Polizei sollen die Norweger bei dem Einsatz unterstützen, an den Grenzen wurden vorübergehende Kontrollen eingeführt. Details zu den Sicherheitsvorkehrungen nannte die Polizei nicht.

Ein kleines Mädchen bringt Blumen zum Schlossplatz, der bereits mit abertausenden Blumen und ...
Ein kleines Mädchen bringt Blumen zum Schlossplatz, der bereits mit abertausenden Blumen und norwegischen Fahnen im Gedenken an Harald überzogen ist.(Bild: AFP/HANNA JOHRE)

Was passiert nach dem Begräbnis?
Das norwegische Königshaus hat eine Hoftrauer bis zum 9. Oktober angekündigt – einen Monat nach dem Begräbnis. Die Royals sagen in dieser Zeit alle offiziellen Termine „mit Ausnahme von verfassungsrechtlichen Aufgaben wie dem Staatsrat, der feierlichen Eröffnung des Parlaments und ausgewählten Audienzen“ ab. Königsfamilie und Mitarbeiter des Hofes tragen in dieser Zeit dunkle Kleidung oder Uniformen mit Trauerflor.

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