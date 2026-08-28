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„Bin gerne eine Mutti“

„MILF“-Kette auf Wahlplakat: Wirbel in Deutschland

Deutschland
28.08.2026 12:44
Corinna Jodeit von den Christdemokraten „will eigentlich nur in den Stadtrat“, wie sie beteuert.
Corinna Jodeit von den Christdemokraten „will eigentlich nur in den Stadtrat“, wie sie beteuert.(Bild: Krone-Collage/Nitschmann, Hans-Joachim, Screenshot: instagram.com/coco_goes_stadtrat)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein ungewöhnliches Schmuckstück wird im niedersächsischen Kommunalwahlkampf zum Aufreger - CDU-Kandidatin Corinna Jodeit trägt auf ihrem Wahlplakat eine goldene Kette mit dem Schriftzug „MILF“. Im Internet wird die 38-Jährige dafür teils heftig kritisiert – sie selbst will sich für das Accessoire nicht rechtfertigen.

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Jodeit kandidiert bei der Kommunalwahl am 13. September für einen Sitz im Stadtrat von Wildeshausen südwestlich von Bremen. Auf ihrem Porträt ist die goldene Kette mit dem auffälligen Schriftzug deutlich zu sehen. „MILF“ ist eine englische Abkürzung für „Mom I‘d like to fuck“ und bezeichnet eine sexuell attraktive, reifere Frau.

Politikerin wollte authentisch sein
Gegenüber dem „Medienhaus Kreiszeitung“ in Syke erklärte Jodeit am Samstag, das Schmuckstück habe nichts mit ihrer politischen Kompetenz zu tun. „Es ist doch nur ein Schmuckstück und hat mit Kompetenz nichts zu tun“, sagte die Handwerksunternehmerin. Die Kette sei zwar „natürlich provokant“, für sie stehe das zehn Jahre alte Accessoire aber vor allem für Selbstständigkeit und Stärke.

„Ich bin gerne eine Mutti. Aber nicht nur das“, sagte Jodeit. Für das Wahlplakat habe sie die Kette nicht ablegen wollen, weil dies für sie nicht authentisch gewesen wäre. Auf einigen anderen Wahlwerbefotos ist die Kandidatin allerdings ohne das Schmuckstück zu sehen.

Unterstützung und sexuelle Beleidigungen im Netz
Für Aufsehen sorgt die Kette auch in sozialen Netzwerken. Unter einem Instagram-Beitrag der „Wildeshauser Zeitung“ bezeichneten Nutzer Jodeits Auftreten unter anderem als „peinlich“ oder unpassend für eine seriöse Politikerin. Andere Kommentare gingen laut ntv darüber hinaus und enthielten sexuelle Beleidigungen.

Gleichzeitig erhält Jodeit auch Unterstützung. Nach eigenen Angaben findet sich unter ihren eigenen Beiträgen in den sozialen Netzwerken überwiegend Zuspruch. Auch von ihrer Partei erfahre sie viel Rückhalt.

Die Kritik gehe dennoch „nicht spurlos an mir vorbei“, sagte die 38-Jährige. Von ihrer Kandidatur wolle sie sich aber nicht abbringen lassen – Jodeit steht bei der Wahl für die CDU immerhin auf Listenplatz drei.

Schon Merkel sorgte mit Kette für Schlagzeilen
Eine prominente Vorgängerin in Sachen politischer Ketten-Aufmerksamkeit gibt es ebenfalls: Bei der Bundestagswahl 2013 trug die damalige CDU-Chefin Angela Merkel in einem TV-Duell eine schwarz-rot-goldene „Schlandkette“. Das Accessoire wurde anschließend zu einem der meistverbreiteten Begriffe in den sozialen Netzwerken rund um das TV-Duell.

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