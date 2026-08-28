„MILF“-Kette auf Wahlplakat: Wirbel in Deutschland

Politikerin wollte authentisch sein

Gegenüber dem „Medienhaus Kreiszeitung“ in Syke erklärte Jodeit am Samstag, das Schmuckstück habe nichts mit ihrer politischen Kompetenz zu tun. „Es ist doch nur ein Schmuckstück und hat mit Kompetenz nichts zu tun“, sagte die Handwerksunternehmerin. Die Kette sei zwar „natürlich provokant“, für sie stehe das zehn Jahre alte Accessoire aber vor allem für Selbstständigkeit und Stärke.