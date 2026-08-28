Olympia-Fünfter neuer Bob-Nationalteamtrainer!

Der Tiroler Benjamin Maier kehrt als Nationalteamtrainer in den österreichischen Bob-Sport zurück.
Der Fünfte im Zweier der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking übernimmt im ÖBSV die sportliche Gesamtkoordination. Der 32-Jährige ist dreifacher Olympia-Teilnehmer, wurde 2021 Vizeweltmeister im Vierer und war nach seinem Karriereende 2022 bereits Coach bei den Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 sowie zuletzt bei den Spielen 2026 in Mailand-Cortina Assistenztrainer.
„Besonders reizvoll“
Das Angebot des ÖBSV sei für ihn nun aber schon überraschend gekommen: „Was für mich besonders reizvoll ist: Ich kenne die Athletinnen und Athleten sowie viele Coaches aus meiner eigenen aktiven Zeit. Im Verband gibt es einen riesigen Erfahrungsschatz, auf den ich zurückgreifen kann. Ich werde also nicht ins kalte Wasser geworfen.“ ÖBSV-Präsident Gerhard Rainer sieht in Maier „die ideale Person, um die vorhandene Expertise zusammenzuführen und den Bobbereich langfristig weiterzuentwickeln.“
Unterstützt wird der neue Chefcoach in Königssee von Franz Josef Hofmann und in Cortina von Leonhard Sanktjohanser, dazu kommt Sportwissenschafter Walter Hable. Rainer: „Wir wollen all diese Ressourcen nutzen und miteinander verbinden.“ Maier ist Vater zweier Kinder, im fünften Jahr seines Medizinstudiums und müsse auch nicht bei jeder Weltcupstation an der Bahn stehen. Die Spezialisten sollen vor Ort definierte Aufgaben übernehmen. Die allgemeine Ausrichtung geht Richtung 2030 und darüber hinaus.
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