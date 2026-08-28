Olympia-Fünfter neuer Bob-Nationalteamtrainer!

„Besonders reizvoll“

Das Angebot des ÖBSV sei für ihn nun aber schon überraschend gekommen: „Was für mich besonders reizvoll ist: Ich kenne die Athletinnen und Athleten sowie viele Coaches aus meiner eigenen aktiven Zeit. Im Verband gibt es einen riesigen Erfahrungsschatz, auf den ich zurückgreifen kann. Ich werde also nicht ins kalte Wasser geworfen.“ ÖBSV-Präsident Gerhard Rainer sieht in Maier „die ideale Person, um die vorhandene Expertise zusammenzuführen und den Bobbereich langfristig weiterzuentwickeln.“