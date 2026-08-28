Wegen Dürre: Kanal-Durchfahrt kostet Millionen

Last-Minute-Passage kostet sonst im Schnitt 55.000 Dollar

Wer nicht warten möchte, kann eine Durchfahrt mit kürzerer Wartezeit auch ersteigern: Laut der Kanalbehörde belief sich der durchschnittliche Auktionspreis zwischen Oktober 2025 und Februar 2026 auf rund 55.000 Dollar. Ein Tanker mit Flüssiggas hat allerdings nun die Summe von 5,3 Millionen Dollar für eine bevorzugte Durchfahrt hingeblättert. Wie die stellvertretende Leiterin der Panamakanal-Behörde, Ilya Espino de Marotta, berichtete, ist das die bislang höchste Summe, die jemals erzielt wurde.