Rätsel um Sichtung freilaufender Löwin in den USA

Gegen 10 Uhr am Donnerstag teilte das Sheriff-Büro von Madison County laut WXIM mit, dass es eine Meldung über zwei große Raubkatzen erhalten habe, die auf der South Country Road 50 West im Ortsteil Jackson Township frei herumliefen. Ein Anwohner habe von seinem Fenster aus eine „riesige Löwin sowie ein kleineres Jungtier beobachtet“, die frei durch die Gegend streiften.