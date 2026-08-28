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Hatte Nachwuchs dabei

Rätsel um Sichtung freilaufender Löwin in den USA

Ausland
28.08.2026 12:57
Die „riesige“ Raubkatze soll frei im US-Bundesstaat Indiana mit ihrem Nachwuchs herumstreunen. ...
Die „riesige“ Raubkatze soll frei im US-Bundesstaat Indiana mit ihrem Nachwuchs herumstreunen. (Symbolbild)(Bild: Nico Smit – stock.adobe.com)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Die Löwen sind los! Die Behörden im US-Bundesstaat Indiana suchen nach einer 260 Pfund schweren Raubkatze, die mit ihrem Nachwuchs die Menschen in den Bezirken Hancock und Madison in Angst und Schrecken versetzt. Das Verrückte: Niemand weiß, woher die Raubkatzen kommen. 

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Gegen 10 Uhr am Donnerstag teilte das Sheriff-Büro von Madison County laut WXIM mit, dass es eine Meldung über zwei große Raubkatzen erhalten habe, die auf der South Country Road 50 West im Ortsteil Jackson Township frei herumliefen. Ein Anwohner habe von seinem Fenster aus eine „riesige Löwin sowie ein kleineres Jungtier beobachtet“, die frei durch die Gegend streiften.

Tiere wurden mit Drohne aufgespürt
Als ein Drohnenpilot die Sichtung der Großkatzen bestätigte, suchten Polizeibeamte und Einsatzkräfte der Staatspolizei mit Bodentrupps sowie Drohnen mit Wärmebildkameras großräumig die waldigen Gegenden ab. Bis zum Einbruch der Nacht vergeblich. Die aktive Suche wurde inzwischen beendet, doch Behörden rufen die Anwohner dazu auf, weiterhin aufmerksam zu sein und ungewöhnliche Tiersichtungen sofort zu melden.

Das Sheriff-Department von Madison County erklärte außerdem, dass ihm keine Genehmigung im Bezirk bekannt sei, die die Haltung eines Löwen erlaubt, oder dass es eine Meldung von entflohenen Löwen aus einem Tierreservat in Indiana oder den Nachbarbundesstaaten gibt.

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