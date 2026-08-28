Sind wir auf Katastrophen vorbereitet?

Katastrophen können innerhalb weniger Stunden Straßen unpassierbar machen, Häuser beschädigen und die Versorgung mit Strom, Wasser oder Lebensmitteln unterbrechen. Während Einsatzorganisationen wie Feuerwehr, Rettung und Bundesheer für den Ernstfall vorbereitet sind, stellt sich auch die Frage, wie gut die Bevölkerung selbst vorsorgt. Haben genügend Menschen Notvorräte, Warn-Apps und einen Plan für den Ernstfall? Und funktionieren Warnsysteme und Krisenkommunikation auch dann zuverlässig, wenn die Infrastruktur bereits stark beeinträchtigt ist?