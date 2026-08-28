Iran: „Wir werden Netanyahu in die Hölle schicken“

Der Iran-Krieg Ende Februar wurde gemeinsam von den Vereinigten Staaten und Israel begonnen. Bei den Kriegszielen waren sich die Verbündeten nicht immer einig. Netanyahu sagte kürzlich, dass es „sehr wichtig“ sei, gegen jene vorzugehen, die „diese schreckliche Diktatur“ im Iran unterstützen. Er befürworte den wirtschaftlichen Druck der USA gegen das Land und bezweifle, dass mit der iranischen Führung ein Friedensabkommen erzielt werden könne.