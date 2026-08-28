ÖBV-Teamspieler beendet seine Profikarriere!

Er war nach Stationen in Spanien, der Türkei, China, Saudi-Arabien und Israel erst vor einem Jahr erstmals in Österreich unter Vertrag genommen worden, spielte fortan auch im Nationalteam. In diesem wird er nun fehlen, am Donnerstag gab es u.a. ohne ihn in der EM-Vorqualifikation eine 72:77-Niederlage auf Zypern.