ÖBV-Teamspieler beendet seine Profikarriere!

Basketballer Sylven Landesberg beendet seine aktive Profi-Karriere wegen anhaltender Probleme mit seinem Wurfarm.
Nach einer erfolgreichen Ellbogenoperation ist der 36-Jährige für Klosterneuburg in der vergangenen Saison noch im Einsatz gewesen, vor allem nach intensiven Trainingseinheiten traten aber weiterhin starke Schmerzen im Arm ein. Diese beeinträchtigten laut BK-Klosterneuburg-Aussendung auch das Alltagsleben von Landesberg.
Er war nach Stationen in Spanien, der Türkei, China, Saudi-Arabien und Israel erst vor einem Jahr erstmals in Österreich unter Vertrag genommen worden, spielte fortan auch im Nationalteam. In diesem wird er nun fehlen, am Donnerstag gab es u.a. ohne ihn in der EM-Vorqualifikation eine 72:77-Niederlage auf Zypern.
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