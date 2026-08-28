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Ungewöhnliche Beute

Eier und Bankkarten gestohlen: Hotelgast gefasst

Wien
28.08.2026 13:03
Ein Hotelgast entpuppte sich in Wien als dreister Seriendieb (Symbolbild).
Ein Hotelgast entpuppte sich in Wien als dreister Seriendieb (Symbolbild).(Bild: Pattarisara - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine eher ungewöhnliche Auswahl an Diebesgut ist bei einem 24-jährigen Hotelgast in Wien gefunden worden. Der Mann hatte Quartier in der Donaustadt bezogen, wollte aber nicht bezahlen. Nachdem der Verdächtige offenbar erfolglos versucht hatte, einen Kaffeeautomaten aufzubrechen, überkam ihn wohl der Hunger ...

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Gegen 12 Uhr kam es am Donnerstag zum Polizeieinsatz in Aspern. Der Verdächtige hatte sich vehement geweigert, die Nacht im Hotel zu bezahlen und dies auch lautstark und über die Maßen unfreundlich dem Hotelpersonal kundgetan. 

Eierschalen in Pfanne
Sein Verhalten sollte jedoch letztlich zu einem Aufenthalt in einer Justizanstalt führen. Denn der Mann steht im Verdacht, in der Nacht zuvor durch das Hotel geschlichen zu sein – offenbar auf der Suche nach Beute. Selbst vor der Mitarbeiterküche und den dort deponierten Eiern machte der mutmaßliche Täter nicht halt. Die Reste, nämlich Eierschalen, wurden in einer Pfanne im Hotelzimmer des Verdächtigen gefunden. Doch nicht nur das: Auch fanden sich mehrere Zulassungsscheine, Bankomat- und Kreditkarten sowie ein Fahrzeugschlüssel, die definitiv nicht dem 24-Jährigen gehören.

Auch in der Nacht zuvor zugeschlagen
„Eine nachvollziehbare Erklärung für deren Besitz konnte der Tatverdächtige nicht abgeben“, erklärte dazu Polizeisprecher Philipp Haßlinger. „Einer der Zulassungsscheine dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einem Kfz-Einbruchsdiebstahl aus der vorangegangenen Nacht in Zusammenhang stehen“, so der Sprecher weiter.

Der Verdächtige wurde festgenommen und in weiterer Folge in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen laufen. 

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