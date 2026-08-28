Eier und Bankkarten gestohlen: Hotelgast gefasst

Eierschalen in Pfanne

Sein Verhalten sollte jedoch letztlich zu einem Aufenthalt in einer Justizanstalt führen. Denn der Mann steht im Verdacht, in der Nacht zuvor durch das Hotel geschlichen zu sein – offenbar auf der Suche nach Beute. Selbst vor der Mitarbeiterküche und den dort deponierten Eiern machte der mutmaßliche Täter nicht halt. Die Reste, nämlich Eierschalen, wurden in einer Pfanne im Hotelzimmer des Verdächtigen gefunden. Doch nicht nur das: Auch fanden sich mehrere Zulassungsscheine, Bankomat- und Kreditkarten sowie ein Fahrzeugschlüssel, die definitiv nicht dem 24-Jährigen gehören.