Forscherteam filmt „vielleicht größten Weißen Hai“

Häufig in Angriffe involviert

Letzteres führt allerdings wiederum oft zu Problemen, denn in der Statistik wird der Weiße Hai als eine der häufigsten Arten geführt, die Menschen angreift – wobei es hier möglicherweise auch zu Verwechslungen mit dem Bullenhai kommt, welcher eher flaches Wasser bevorzugt. Das Killer-Image hat die Haiart dennoch zu Unrecht – aufgrund ihrer späten Geschlechtsreife mit Anfang 30 und der Bedrohung durch den kommerziellen Fischfang gilt der Weiße Hai als stark gefährdet. In manchen Regionen der Erde dürfte die Art sogar bereits ausgestorben sein.