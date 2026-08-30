Dampf in Flugzeug-Kabine: Boeing 737 musste landen

„In der hinteren Bordküche gab es eine Dampfentwicklung“, erklärte ein Eurowings-Sprecher der deutschen „Tagesschau“. Der Dampf kam von einem Ofen in der Bordküche. Die Piloten reagierten sofort und sendeten in acht Kilometer Höhe ein Notsignal. Die Besatzung entschied, außerplanmäßig zu landen. Die Maschine flog gerade südlich von Paris, drehte wieder um und landete sicher auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle.